أمطار وفيضانات تضرب الصين والسلطات تجلي آلاف المواطنين

شهدت الصين، خلال الأيام القليلة الماضية، فيضانات ناجمة عن امطار غزيرة تعرضت لها البلاد، ما تسبب في مصرع العشرات وإجلاء الآلاف من منازلهم.

وأعلنت السلطات الصينية، مصرع شخص، و4 في عداد المفقودين جراء هطول أمطار غزيرة على مدينة شولان بمقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخو» الصينية.

تأثر حوالي 134 ألف شخص بالأمطار في شولان

ومنذ الثلاثاء الماضي، تشهد شولان طقس ممطر مستمر، بلغ متوسط ​​هطول الأمطار 111.7 ملم وقال مقر السيطرة على الفيضانات في مدينة شولان، إن حوالى 134 ألف شخص في المدينة تأثروا بالأمطار، وتم إجلاء أكثر من 14 ألف و300 شخص.

وفي مدينة «هاربين» عاصمة مقاطعة هيلونججيانج الواقعة شمال شرقي الصين، تعرضت 11 محافظة وناحية، لفيضانات بسبب تأثير «إعصار دوكسوري»، فيما رفعت السلطات الاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضانات من المستوى الثالث إلى المستوى الأول.

وحشد مركز السيطرة على الفيضانات، ألف و630 شخصا، و81 قاربا للمساعدة في جهود الإنقاذ في مدينتي «ووتشانج، شانجتشي»، بينما أثرت الفيضانات على 135 ألف و430 شخص في المدينة، مما أجبر 53 ألف و355 شخصا على المغادرة.

وفي وقت سابق، طلبت السلطات الصينية، من أكثر من 850 ألف شخص في مقاطعة خبي مغادرة منازلهم، بسبب الفيضانات، وفقا لما ذكرته صحيفة«ساوث تشينا مورنينج بوست» الصينية.

تجاوز مناسيب المياه في 21 نهراً في «حوض هايخه» خط التحذير

وفي سياق متصل، عانى حوض «نهر هايخه» في شمالي الصين من أسوأ فيضانات ناجمة عن العواصف المطيرة منذ عام 1963، وقالت «لجنة الحفاظ على مياه النهر» التابعة لوزارة الموارد المائية، إن موجات الأمطار الغزيرة الأخيرة منذ 28 يوليو الماضي، تسببت في تجاوز مناسيب المياه في 21 نهراً في حوض «نهر هايخه» خط التحذير.

وبلغ منسوب هطول الأمطار التراكمي في غضون أربعة أيام، في حوض «نهر هايخه» الذي تبلغ مساحته 320 ألف كيلومتر مربع، 43.2 مليار متر مكعب، ما تسبب بمتوسط ارتفاع في منسوب المياه بـ135 ملم

إصدار إنذارا باللون الأصفر في العاصة الصينية «بكين»

وأشارت «لجنة الحفاظ على مياه نهر هايخه»، إلى أن 8 منها شهدت أكبر فيضانات مسجلة. وكانت السلطات الصينية، توقعت في وقت سابق، عواصف رعدية في العاصمة «بكين»، اليوم السبت، فيما أصدرت هيئة «الأرصاد الجوية» في المدينة، إنذارا باللون الأصفر، ثاني أدنى مستوى إنذار، من الأمطار الغزيرة والعواصف القوية والرعد.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات، في العاصمة الصينية «بكين»، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا، فيما حذرت هيئة «الأرصاد الجوية» في العاصمة الصينية «بكين» من وقوع كوارث جيولوجية، مثل «الانهيارات الأرضية» في معظم المناطق الجبلية بالمدينة.