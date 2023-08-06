عميد «تربية حلوان» لطلاب الثانوية العامة: اختاروا التخصص المناسب لقدراتكم

قال الدكتور إيهاب حمزة، عميد كلية التربية بجامعة حلوان، إن كل طالب عند اختياره للكلية والتخصص الذي يريده عليه أن يقوم بالبحث عن مقررات الكلية والمواد التي يدرسها في هذا التخصص ليعلم هل هو مناسب لما يريده أم أنه غير قادر على التأقلم معها.

عميد كلية التربية بجامعة حلوان: اختار التخصص اللي تحبه وتقدر تدرسه

وتابع عميد كلية التربية بجامعة حلوان، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لازم تشوف إيه التخصص اللي بتحبه وتشوف بيدرسوا إيه، وهل أنت هتكون قادر على الدراسة في هذا التخصص وحابب تشتغل فيه وتعمل به ويواكب طموحك، ده مستقبلك لازم تحدد أنت هتكون إيه».

القراءة والمقارنة بين الكليات والتخصصات

واستكمل: «كل المعلومات موجودة على الإنترنت المفروض كل طالب يقعد يقرأ ويقارن بين الكليات والتخصصات التي يريدها، ويتعب شوية ويشوف طموحه وقدراته هتتواكب مع إيه وينفذه».