194 كلية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع أقل من 60% علمي علوم ورياضة
كتب:
إلهام الكردوسي
03:28 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
تنسيق الثانوية العامة 2023
حصلت نسبة غير قليلة من طلاب الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة على مجاميع أقل من 60%، ويتساءل الطلاب وذويهم عن إمكانية توفر أماكن لهم في الكليات بالجامعات الحكومية هذا العام.
لذلك ترصد «الوطن» 194 كلية بالجامعات الحكومية تقبل الحاصلين على مجموع أقل من 60% طبقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي.
كليات تقبل تنسيق أقل من 60% علمي علوم ورياضة:
1- الآداب انتساب موجه عين شمس.
2- خدمة اجتماعية انتساب موجه بأسيوط.
3- آداب انتساب موجه العريش.
4- كلية تربية رياضية بنات بني سويف.
5- التربية النوعية فنية الفيوم.
6- التربية رياضية بنات أسوان.
7- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.
8- الآداب (انتساب موجه) أسيوط.
9- تربية نوعية- مسرح تربوي المنصورة.
10- تربية العريش- رياضة.
11- تربية نوعية فنية بور سعيد.
12- التربية نوعية فنية دمياط.
13- تربية رياضية بنات - قناة السويس بالإسماعيلية.
14- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بحلوان.
15- تربية نوعية موسيقية - أسوان.
16- تربية شعبة تربية فنية السويس.
17- تربية رياضية بنين بالعريش.
18- التربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.
19- التربية رياضية بنين الوادي الجديد.
20- تربية نوعية موسيقية بالزقازيق.
21- تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم.
22- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.
23- تربية نوعية موسيقية بالإسكندرية.
24- كلية حقوق انتساب موجه أسوان.
25- تربية رياضية بنين سوهاج.
26- تربية مطروح رياضة.
27- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.
28- الحقوق انتساب موجه مدينة السادات.
29- تربية نوعية موسيقية بور سعيد.
30- تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم ورياضة.
31- التربية نوعية فنية أسوان.
32- التربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.
33- تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضة.
34-التربية رياضية بنات سوهاج.
35- التربية رياضية بنات السويس.
36- التربية نوعية فنية سوهاج.
37- التربية نوعية فنية جنوب الوادي.
38- تربية رياضية بنات بور سعيد.
39- تربية أسوان رياضة.
40 - تربية الوادي الجديد رياضة.
41- تربية دمياط رياضة.
42- تربية طفولة العريش.
43- التربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.
44- التربية نوعية فنية بنها.
45- التربية رياضية بنين مدينة السادات.
46 -التربية نوعية فنية المنصورة.
47- التربية رياضية بنات جنوب الوادي.
48- تربية تعليم ابتدائي الوادي الجديد.
49- تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم.
50- تربية رياضية بنات بالوادي الجديد.
الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022
51- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم.
52- تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية.
53- تربية نوعية موسيقية المنيا.
54- التربية رياضية بنات الفيوم.
55- التربية رياضية بنين بني سويف.
56- تربية نوعية فنية دمنهور النوبارية.
57- التربية (تعليم ابتدائي) السويس.
58- تربية نوعية فنية -كفر الشيخ.
59- آداب انتساب موجه - جنوب الوادي.
60 - آداب - انتساب موجه المنيا.
61- التكنولوجية المصرية الألمانية أسيوط.
62- تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة.
63- تربية فنية -المنيا.
64- التربية رياضية بنات العريش.
65- تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضة.
66- تربية رياضية بنات -بنها.
67- تربية موسيقية -حلوان.
68- التربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.
69- التربية كفر الشيخ رياضة.
70- تربية نوعية موسيقية -طنطا.
71- تربية رياضية بنين طنطا.
72- التربية رياضية بنين مطروح.
73- التربية رياضية بنات مدينة السادات.
74- خدمة اجتماعية أسيوط.
75- الآداب انتساب موجه حلوان.
76- الحقوق انتساب موجه حلوان.
77- التربية رياضية بنات المنصورة.
78- تربية نوعية أسوان.
79- التربية نوعية فنية عين شمس.
80- تربية تعليم ابتدائي العريش.
81- تربية نوعية عين شمس.
82- التربية رياضية بنين كفر الشيخ.
83- تربية رياضية بنات -كفر الشيخ.
84- الحقوق انتساب موجه جنوب الوادي.
85- الآداب انتساب موجه الفيوم.
86- التربية رياضية بنين حلوان.
87- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.
88- التربية فنية حلوان بالزمالك.
89- التربية نوعية فنية القاهرة.
90- تربية بني سويف رياضة.
91- التربية المنيا رياضة.
92- تربية السويس رياضة.
93- التربية رياضية بنات المنوفية -شبين الكوم.
94- تربية رياضية بنين المنوفية - شبين الكوم.
95- تربية أسيوط رياضة.
بينها آداب وحقوق.. كليات تقبل تنسيق أقل من 60%
96- تربية تعليم ابتدائي سوهاج.
97- تربية جنوب الوادي رياضة.
98 - التربية رياضة سوهاج.
99- تربية رياضية بنين المنصورة.
100- الخدمة الاجتماعية أسوان.
101- التربية رياضية بنين الإسكندرية.
102- تربية رياضية بنات الإسكندرية.
103- التربية نوعية فنية الإسكندرية.
104- الحقوق انتساب موجه سوهاج.
105- تربية تعليم ابتدائي جنوب الوادي بالغردقة.
106- التربية نوعية فنية أسيوط.
107- تربية نوعية موسيقية أسيوط.
108- التربية رياضية بنات أسيوط.
109- تربية رياضية بنين أسيوط.
110- التربية أسوان
111- تربية رياضية بنين جنوب الوادي
112- تربية تعليم ابتدائي مطروح
113- خدمة اجتماعية تنموية- بني سويف.
114- تربية رياضية بنين- بور سعيد.
115- تربية نوعية بور سعيد.
116- الآداب انتساب موجه دمياط.
117- تربية (طفولة) أسوان.
118- الآداب انتساب موجه أسوان.
119- تربية رياضية بنات طنطا.
120- تربية تعليم ابتدائي دمياط.
121- تربية رياضية بنين أسوان.
122- التربية نوعية فنية طنطا
123- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
124- التربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية.
125- تربية رياضية بنين الزقازيق.
126- التربية رياضية بنات الزقازيق.
127- تربية نوعية فنية الزقازيق.
128- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس -الإسماعيلية.
129- تربية نوعية المنصورة - منية النصر.
130- اقتصاد منزلي حلوان.
132- تربية رياضية بنين بنها.
133- التربية نوعية المنوفية بأشمون.
134- الحقوق انتساب موجه بنها.
135- التربية نوعية بنها.
136- الآداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.
137- تربية نوعية دمياط.
138- التربية (طفولة) الوادي الجديد.
139- تربية (طفولة) سوهاج.
140- الآداب انتساب موجه بنات عين شمس.
141- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس.
142- الآداب انتساب موجه كفر الشيخ.
143- تربية (طفولة) السويس.
144- التربية نوعية الفيوم.
145- تربية نوعية سوهاج.
146- التربية رياضية بنين السويس.
147-تكنولوجيا الصناعة والطاقة أكتوبر التكنولوجية علوم.
148- تكنولوجيا الصناعة والطاقة التكنولوجية رياضة بأكتوبر.
149- التربية نوعية مطروح.
150- الآداب انتساب موجه بور سعيد.
151-تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم.
152- تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضة.
153- التربية رياضية بنات دمياط.
156- تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية.
157- تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية.
158- تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة ج مصر الدولية التكنولوجية رياضة.
159-تكنولوجيا الصناعة والطاقة -الفيوم - «دمو» ج مصر الدولية التكنولوجية رياضة.
160- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.
161- الآداب انتساب موجه دمنهور.
162- الآداب انتساب موجه بني سويف.
163- الآداب انتساب موجه المنصورة.
164- الآداب انتساب موجه بنها.
165- الآداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.
166- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.
166- الآداب انتساب موجه طنطا.
167- آداب انتساب موجه سوهاج.
168- الحقوق انتساب موجه طنطا.
169- حقوق انتساب موجه أسيوط.
170- الحقوق انتساب موجه القاهرة.
171- الحقوق انتساب موجه عين شمس.
172- حقوق انتساب موجه المنصورة.
173- الحقوق انتساب موجه بني سويف.
174- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.
175- الحقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.
176- تربية رياضية بنين الفيوم.
177- التربية رياضية بنين المنيا.
178- تربية رياضية بنات المنيا.
179- تربية نوعية فنية مطروح.
180- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.
181- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.
182- تربية نوعية موسيقية مطروح.
183- تربية نوعية موسيقية سوهاج.
184- تربية نوعية موسيقية المنصورة.
185- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف.
186- التربية نوعية موسيقية بنها.
187- تربية نوعية موسيقية المنوفية.
188- التربية نوعية موسيقية دمياط.
189- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.
190- التربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.
191- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان.
192- الآداب انتساب موجه الوادي الجديد.
193- تربية نوعية موسيقية القاهرة.
194- التربية نوعية موسيقية عين شمس.