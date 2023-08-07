194 كلية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع أقل من 60% علمي علوم ورياضة

حصلت نسبة غير قليلة من طلاب الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة على مجاميع أقل من 60%، ويتساءل الطلاب وذويهم عن إمكانية توفر أماكن لهم في الكليات بالجامعات الحكومية هذا العام.

لذلك ترصد «الوطن» 194 كلية بالجامعات الحكومية تقبل الحاصلين على مجموع أقل من 60% طبقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي.

كليات تقبل تنسيق أقل من 60% علمي علوم ورياضة:

1- الآداب انتساب موجه عين شمس.

2- خدمة اجتماعية انتساب موجه بأسيوط.

3- آداب انتساب موجه العريش.

4- كلية تربية رياضية بنات بني سويف.

5- التربية النوعية فنية الفيوم.

6- التربية رياضية بنات أسوان.

7- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

8- الآداب (انتساب موجه) أسيوط.

9- تربية نوعية- مسرح تربوي المنصورة.

10- تربية العريش- رياضة.

11- تربية نوعية فنية بور سعيد.

12- التربية نوعية فنية دمياط.

13- تربية رياضية بنات - قناة السويس بالإسماعيلية.

14- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بحلوان.

15- تربية نوعية موسيقية - أسوان.

16- تربية شعبة تربية فنية السويس.

17- تربية رياضية بنين بالعريش.

18- التربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

19- التربية رياضية بنين الوادي الجديد.

20- تربية نوعية موسيقية بالزقازيق.

21- تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم.

22- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

23- تربية نوعية موسيقية بالإسكندرية.

24- كلية حقوق انتساب موجه أسوان.

25- تربية رياضية بنين سوهاج.

26- تربية مطروح رياضة.

27- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.

28- الحقوق انتساب موجه مدينة السادات.

29- تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

30- تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم ورياضة.

31- التربية نوعية فنية أسوان.

32- التربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

33- تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضة.

34-التربية رياضية بنات سوهاج.

35- التربية رياضية بنات السويس.

36- التربية نوعية فنية سوهاج.

37- التربية نوعية فنية جنوب الوادي.

38- تربية رياضية بنات بور سعيد.

39- تربية أسوان رياضة.

40 - تربية الوادي الجديد رياضة.

41- تربية دمياط رياضة.

42- تربية طفولة العريش.

43- التربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

44- التربية نوعية فنية بنها.

45- التربية رياضية بنين مدينة السادات.

46 -التربية نوعية فنية المنصورة.

47- التربية رياضية بنات جنوب الوادي.

48- تربية تعليم ابتدائي الوادي الجديد.

49- تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم.

50- تربية رياضية بنات بالوادي الجديد.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022

51- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم.

52- تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية.

53- تربية نوعية موسيقية المنيا.

54- التربية رياضية بنات الفيوم.

55- التربية رياضية بنين بني سويف.

56- تربية نوعية فنية دمنهور النوبارية.

57- التربية (تعليم ابتدائي) السويس.

58- تربية نوعية فنية -كفر الشيخ.

59- آداب انتساب موجه - جنوب الوادي.

60 - آداب - انتساب موجه المنيا.

61- التكنولوجية المصرية الألمانية أسيوط.

62- تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة.

63- تربية فنية -المنيا.

64- التربية رياضية بنات العريش.

65- تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضة.

66- تربية رياضية بنات -بنها.

67- تربية موسيقية -حلوان.

68- التربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.

69- التربية كفر الشيخ رياضة.

70- تربية نوعية موسيقية -طنطا.

71- تربية رياضية بنين طنطا.

72- التربية رياضية بنين مطروح.

73- التربية رياضية بنات مدينة السادات.

74- خدمة اجتماعية أسيوط.

75- الآداب انتساب موجه حلوان.

76- الحقوق انتساب موجه حلوان.

77- التربية رياضية بنات المنصورة.

78- تربية نوعية أسوان.

79- التربية نوعية فنية عين شمس.

80- تربية تعليم ابتدائي العريش.

81- تربية نوعية عين شمس.

82- التربية رياضية بنين كفر الشيخ.

83- تربية رياضية بنات -كفر الشيخ.

84- الحقوق انتساب موجه جنوب الوادي.

85- الآداب انتساب موجه الفيوم.

86- التربية رياضية بنين حلوان.

87- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

88- التربية فنية حلوان بالزمالك.

89- التربية نوعية فنية القاهرة.

90- تربية بني سويف رياضة.

91- التربية المنيا رياضة.

92- تربية السويس رياضة.

93- التربية رياضية بنات المنوفية -شبين الكوم.

94- تربية رياضية بنين المنوفية - شبين الكوم.

95- تربية أسيوط رياضة.

بينها آداب وحقوق.. كليات تقبل تنسيق أقل من 60%

96- تربية تعليم ابتدائي سوهاج.

97- تربية جنوب الوادي رياضة.

98 - التربية رياضة سوهاج.

99- تربية رياضية بنين المنصورة.

100- الخدمة الاجتماعية أسوان.

101- التربية رياضية بنين الإسكندرية.

102- تربية رياضية بنات الإسكندرية.

103- التربية نوعية فنية الإسكندرية.

104- الحقوق انتساب موجه سوهاج.

105- تربية تعليم ابتدائي جنوب الوادي بالغردقة.

106- التربية نوعية فنية أسيوط.

107- تربية نوعية موسيقية أسيوط.

108- التربية رياضية بنات أسيوط.

109- تربية رياضية بنين أسيوط.

110- التربية أسوان

111- تربية رياضية بنين جنوب الوادي

112- تربية تعليم ابتدائي مطروح

113- خدمة اجتماعية تنموية- بني سويف.

114- تربية رياضية بنين- بور سعيد.

115- تربية نوعية بور سعيد.

116- الآداب انتساب موجه دمياط.

117- تربية (طفولة) أسوان.

118- الآداب انتساب موجه أسوان.

119- تربية رياضية بنات طنطا.

120- تربية تعليم ابتدائي دمياط.

121- تربية رياضية بنين أسوان.

122- التربية نوعية فنية طنطا

123- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

124- التربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية.

125- تربية رياضية بنين الزقازيق.

126- التربية رياضية بنات الزقازيق.

127- تربية نوعية فنية الزقازيق.

128- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس -الإسماعيلية.

129- تربية نوعية المنصورة - منية النصر.

130- اقتصاد منزلي حلوان.

132- تربية رياضية بنين بنها.

133- التربية نوعية المنوفية بأشمون.

134- الحقوق انتساب موجه بنها.

135- التربية نوعية بنها.

136- الآداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.

137- تربية نوعية دمياط.

138- التربية (طفولة) الوادي الجديد.

139- تربية (طفولة) سوهاج.

140- الآداب انتساب موجه بنات عين شمس.

141- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس.

142- الآداب انتساب موجه كفر الشيخ.

143- تربية (طفولة) السويس.

144- التربية نوعية الفيوم.

145- تربية نوعية سوهاج.

146- التربية رياضية بنين السويس.

147-تكنولوجيا الصناعة والطاقة أكتوبر التكنولوجية علوم.

148- تكنولوجيا الصناعة والطاقة التكنولوجية رياضة بأكتوبر.

149- التربية نوعية مطروح.

150- الآداب انتساب موجه بور سعيد.

151-تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم.

152- تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضة.

153- التربية رياضية بنات دمياط.

156- تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية.

157- تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية.

158- تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة ج مصر الدولية التكنولوجية رياضة.

159-تكنولوجيا الصناعة والطاقة -الفيوم - «دمو» ج مصر الدولية التكنولوجية رياضة.

160- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.

161- الآداب انتساب موجه دمنهور.

162- الآداب انتساب موجه بني سويف.

163- الآداب انتساب موجه المنصورة.

164- الآداب انتساب موجه بنها.

165- الآداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

166- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.

166- الآداب انتساب موجه طنطا.

167- آداب انتساب موجه سوهاج.

168- الحقوق انتساب موجه طنطا.

169- حقوق انتساب موجه أسيوط.

170- الحقوق انتساب موجه القاهرة.

171- الحقوق انتساب موجه عين شمس.

172- حقوق انتساب موجه المنصورة.

173- الحقوق انتساب موجه بني سويف.

174- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

175- الحقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

176- تربية رياضية بنين الفيوم.

177- التربية رياضية بنين المنيا.

178- تربية رياضية بنات المنيا.

179- تربية نوعية فنية مطروح.

180- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

181- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

182- تربية نوعية موسيقية مطروح.

183- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

184- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

185- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف.

186- التربية نوعية موسيقية بنها.

187- تربية نوعية موسيقية المنوفية.

188- التربية نوعية موسيقية دمياط.

189- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

190- التربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

191- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان.

192- الآداب انتساب موجه الوادي الجديد.

193- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

194- التربية نوعية موسيقية عين شمس.