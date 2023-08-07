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أسعار البیض الیوم الاثنين 7-8-2023 في الأسواق والمحلات

كتب:

محمد متولي
08:55 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهدت أسعار البیض الیوم الاثنين 7-8-2023 ثباتا في الأسواق والمحلات، إذ سجل الطبق الأبيض 103 جنيهات والأحمر 105 جنيهات، فيما بلغ سعر البلدي 115 جنيهًا، وفق ما أعلنته بورصة الدواجن عبر حسابها الرسمي على الإنترنت.

أسعار البیض الیوم

وسجلت أسعار البیض الیوم تراجعا في الأسعار نتيجة توافر الأعلاف وبكيمات كبرى خلال الآونة الأخيرة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نيتها الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف الموجودة بالموانئ، وهي التي أدت لاستقرار الأسواق بأسعار البيض والدواجن.

 

 

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