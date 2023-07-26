أهم أخبار الاقتصاد اليوم.. شهادة إدخار بعائد 40% وانخفاض أسعار البيض

يهتم قطاع كبير من المواطنين بالأخبار الاقتصادية اليومية التي تشهدها السوق المحلية سواء في مجال البنوك والشهادات أو أسعار المنتجات الغذائية أو أسعار الذهب، لذا تستعرض «الوطن» أهم وأبرز أخبار الاقتصاد اليوم.

البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة إداخارية بعائد 40%

طرح البنك العربي الأفريقي اليوم شهادة إدخارية ذات عائد 40% مدفوع مقدما من إجمالي قيمة الشهادة، مدتها 3 سنوات بعملة الجنيه المصري، والحد الأدنى لشراء الشهادة هو 5 آلاف جنيه، وبدون حد أقصى، كما أن الشهادة لا يمكن كسرها قبل مرور 6 أشهر على ربطها.

انخفاض سعر كرتونة البيض

وشهدت الأسواق المحلية انخفاضا في أسعار كرتونة البيض الأحمر بقيمة 6 جنيهات، وذلك في المزرعة، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 92 جنيها والأحمر 98 جنيها، فيما استقر سعر البيض البلدي عند 112 جنيها في المزرعة.

الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرا

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع، بالإضافة إلى منتجات مستوردة وذلك في مختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، تصل قيمتها إلى 131 مليار دولار على مدار 21 شهرًا، وذلك مع نهاية شهر يونيو الماضي.

توقعات بانخفاض أسعار الذهب بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي

وتوقع ناجي فرج، عضو مجلس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة نتيجة قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية مساء اليوم.