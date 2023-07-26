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انخفاض 6 جنيهات في سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء

كتب:

مارينا رؤوف
02:19 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
البيض

البيض

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك تراجعا كبير في أسعار البيض اليوم في المزارع، وهو ما سينعكس على السوق المحلية والمواطنين، إذ تنخفض الأسعار في السوق المحلي للمستهلكين عقب انخفاضها في المزارع.

أسعار البيض اليوم الأربعاء

وأضاف «المنوفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البيض الأبيض والأحمر انخفض 6 جنيهات في سعر المزرعة والجملة، بينما استقرت أسعار البيض البلدي.

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم، 98 جنيها للطبق في المزرعة، بانخفاض 6 جنيهات، بينما سجل طبق البيض الأبيض 92 جنيهات، واستقر البلدي عند 112 جنيها في المزرعة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.