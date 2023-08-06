تواصل أسعار البيض اليوم 6-8-2023 في الأسواق والمحلات ثباتها، بعد أن تراجعت الأسعار أواخر يوليو الماضي، في ظل توقعات بأن تشهد الأسعار استقرارا في أغسطس الجاري، كما أنّ إقبال المواطنين على الشراء مستقر، بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسعار البيض الأحمر

وأوضحت البورصة، أنّ أسعار البيض اليوم 6-8-2023 في الأسواق والمحلات تسجل 92 جنيها بالنسبة للبيض الأبيض في المزرعة، ويبلغ سعر البيض الأحمر أرض مزرعة 98 جنيها، كما وصل سعر البيض البلدي داخل المزرعة 100 جنيه.

أسعار البيض اليوم

ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر في الأسواق والمحلات إلى 112 جنيها، ويبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 108 جنيهات، فيما تسجل كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد 120 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق والمحلات، يبلغ سعر الدجاج الأبيض 59 جنيها في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها، كما يسجل كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 95 جنيها، والتنفيذ الفعلي 100 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو البانيه بين 160 و165 جنيها، والشيش طاووق بين 155 و160 جنيها والأوراك تسجل 85 جنيها.