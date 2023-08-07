الشاعر أمير طعيمة يشيد بأغنية «رياح الحياة» لحمزة نمرة

أشاد الشاعر أمير طعيمة بأغنية «رياح الحياة» للفنان حمزة نمرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وكتب أمير طيعمة:«لوحة فنية مش أغنية رياح الحياة برافو يا حمزة بجد طول عمرك فنان مبدع يا صديقي العزيز.. تحياتي لكل فريق العمل»، ورد حمزة نمرة عليه قائلا: «أمير الجميل الأصيل».

أمير الجميل الأصيل https://t.co/qXgFkKYVJJ — Hamza Namira (@HamzaNamira) August 5, 2023

أغنية «رياح الحياة» طرحها الفنان حمزة نمرة، الأربعاء الماضي، على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب»، وذلك ضمن ألبومه الجديد «رايق»، ونالت الأغنية نجاحا كبيرا إذ حققت أكثر من مليون و900 ألف مشاهدة.

وجاءت أغنية «رياح الحياة» من كلمات محمود فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساچ كريم عبد الوهاب.