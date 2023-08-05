اغنية «رياح الحياة» لـ حمزة نمرة تحقق مليونا و100 ألف مشاهدة في 48 ساعة

حققت أغنية «رياح الحياة» للفنان حمزة نمرة، مليون و100 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة بعد طرحها على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتصدرت قوائم محركات البحث، وتداول كلماتها على نطاق واسع، لما توحي به من مواجهة الإنسان للما يمر به في حياته من صعاب ومحاولات التغلب عليها حائرًا بين اليأس والأمل.

«رياح الحياة» رابع أغاني ألبوم حمزة نمرة

وتعد أغنية «رياح الحياة»، واحدة من أغاني ألبوم «رايق» الذي يعود به حمزة نمرة في موسم صيف 2023، ويضم 13 أغنية، طرح منها حتى الآن 4 أغنيات وهم بخلاف «رياح الحياة»، رايق، غروب، إسكندرية.

13 أغنية في ألبوم رايق للفنان حمزة نمرة

واعتمد حمزة نمرة، طريقة جديدة لطرح أغنياته في صيف 2023، حيث أعلن في بيان له أنه سيقوم بطرح كل أغنية من الألبوم بشكل سينجل، مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، على أن يشوّق جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا قبلها بساعات.

أغاني حمزة نمرة في موسم صيف 2023

و«رايق» أول أغاني الألبوم الذي يحمل نفس الاسم وتم طرحها قبل أسبوعين قد حققت 3 ملايين و500 ألف مشاهدة، وحققت أغنية اسكندرية ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة والتي تم طرحا الأسبوع الماضي، وجاءت أغنية غروب بنحو مليون مشاهدة منذ طرحها الأيام الماضية.