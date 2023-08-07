أسعار الذهب اليوم الإثنين 7-8-2023.. بكم عيار 18؟

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين 7-8-2023، حيث سجل متوسط سعر الجرام 21 نحو 2155 جنيها للشراء و2150 جنيها للبيع دون مصنعية، وهو نفس سعر الإغلاق في تداولات أمس، حيث يعتبر الجرام 21 هو الأكثر تداولا بين المواطنين في المشغولات الذهبية.

وتوقعت شبعة الذهب أن تظل الأسعار مستقرة لحين طرح البنوك أوعية ادخارية جديدة، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 1% الخميس الماضي في اجتماع لجنة السياسات النقدية.

سعر جرام الذھب عیار 24

سجل سعر جرام الذھب عیار 24 نحو 2463 جنيها للشراء و2456 جنيها للبيع.

سعر جرام الذھب عیار 21

وسجل سعر جرام الذھب عیار 21 نحو 2155 جنيها للشراء و2145 جنيها للبيع.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل سعر جرام الذھب عیار 18 نحو 1847 جنيها للشراء، و1843 جنيها للبيع

سعر الجنیھ الذھب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17240 جنيها للبيع وهو نفس سعر الشراء تقريبا.

أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة

وتختلف أسعار الذهب اليوم بالمصنعية من محل لآخر، حسب نوع جرام الذهب وحجم المصنعية في المشغولة الذهبية.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

واستقرت اسعار الذهب اليوم في المحلات دون مصنعية، حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 2155 جنيها للشراء، ووصل سعر الذهب عيار 24 لنحو 1463 جنيها للشراء، وسجل الذهب عيار 18 نو 1847 جنيها للشراء.