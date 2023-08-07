تنسيق الجامعات 2023.. كل ما تريد معرفته عن مصاريف كليات الطب الخاصة

تعتبر كليات الطب الهدف الأول لعدد كبير من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وأصحاب المجاميع الكبيرة، نظرًا لأن كليات الطب بكل تخصصاتها، تعتبر من المهن المطلوبة بشكل كبير في سوق العمل محليا ودوليا، لذا يزداد الاهتمام بمعرفة مصاريف كليات الطب في الجامعات الخاصة، ما لم يساعدهم مجموعهم على الالتحاق بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

مصاريف كليات الطب جامعة 6 أكتوبر

«الطب والجراحة 140 ألف جنيه - العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه - طب الأسنان 110 آلاف جنيه - الصيدلة 90 ألف جنيه».

مصاريف كليات الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

«طب بشري 155 ألف جنيه - الصيدلة 95 ألف جنيه العلاج الطبيعي - 95 ألف جنيه - الأسنان 145 ألف جنيه».

مصاريف كليات الطب في الجامعة الحديثة

«كلية الطب البشري 64 ألفًا و950 جنيهًا - صيدلة 42 ألفا و250 جنيها - أسنان 54 ألفًا و450 جنيهًا - علاج طبيعي 37 ألفًا و450 جنيهًا».

مصاريف كليات الطب بجامعة الأهرام الكندية

«صيدلة 90 ألف جنيه - صيدلة إكلينيكة 100 ألف جنيه - أسنان 135 ألف جنيه - علاج طبيعي 80 ألف جنيه».

مؤشرات كليات الطب الأولية

مؤشرات كليات الطب الأولية، وفقًا تنسيق الجامعات 2023، الصادر عن وزارة التعليم العالي، وجاءت بحسب التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، بلغ الطب البشري 90.7%، وطب أسنان 90.4%، وطب علاج طبيعي 89.6%، وصيدلة 88.8%.