كليات تقبل من أقل من 95% وفق تنسيق العام الماضي.. أهمها «طب وهندسة»

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة بشعبتيه علمي علوم وعلمي رياضة، نحو معرفة مجموع كليات الطب والهندسة، إذ إنّها وفقا للعادات الموروثة من كليات القمة، ولا تقبل إلا أصحاب أعلى الدرجات في الثانوية العامة، فضلا عن أنّ خريجيها لا يعانون للحصول على فرص عمل.

وتعد كليات الطب والهندسة من الكليات ذات سوق العمل الواسع داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل التطورات الجديدة التي تدعمها الحكومة على المستوى المحلي، ووجود الكثير من المشروعات القومية الكبيرة التي فتحت سوق العمل أمام العديد من التخصصات المختلفة.

كليات طب بمجموع أقل من 95% وفق تنسيق العام الماضي

وترصد السطور التالية توقعات القبول في كليات الطب وفقا لتنسيق العام الماضي.

كلية الصيدلة جامعة الزقازيق 371 درجة.

كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي 371 درجة.

كلية الصيدلة جامعة دمنهور 371 درجة.

كلية الصيدلة جامعة طنطا 371 درجة.

كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة القاهرة 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة المنوفية 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة أسيوط 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة بور سعيد 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة عين شمس 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة السادات 370 درجة.

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة كفر الشيخ 370 درجة.

كلية الصيدلة جامعة المنيا 369.5 درجة.

كلية الصيدلة جامعة الفيوم 369 درجة.

كلية الصيدلة جامعة بني سويف 369 درجة.

كلية الصيدلة جامعة حلوان 369 درجة.

كليات هندسة بمجموع أقل من 95% وفق تنسيق العام الماضي

وجاءت توقعات القبول في كليات الهندسة بجميع الجامعات المصرية، وفقا لتنسيق العام الماضي.

- كلية هندسة القاهرة 366 درجة.

- كلية هندسة المنصورة 366 درجة.

- كلية هندسة الزقازيق 363 درجة.

- كلية هندسة دمياط 362 درجة.

- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362 درجة.

- كلية هندسة عين شمس 361 درجة.

- كلية هندسة بور سعيد 359 درجة.

- كلية هندسة طنطا 358 درجة.

- هندسة كفر الشيخ 355 درجة درجة.

- هندسة المنوفية بشبين الكوم 354 درجة.

- كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354 درجة.

- كلية هندسة الإسكندرية 353 درجة.

- هندسة بنها بشبرا 353 درجة.

- كلية هندسة بنها 353 درجة.

- كلية هندسة السويس 352 درجة.

- كلية هندسة حلوان 352 درجة.

- هندسة حلوان بالمطرية 350 درجة.

- هندسة سوهاج 350 درجة.

- كلية هندسة الفيوم 348 درجة.

- كلية هندسة أسوان 347 درجة.

- كلية هندسة بني سويف 346 درجة.

- كلية هندسة المنيا 345 درجة.

- كلية هندسة أسيوط 344 درجة.

- هندسة جنوب الوادي 344 درجة.

- هندسة الطاقة أسوان 343 درجة.