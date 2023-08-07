حسن أبوالروس لـ«الوطن»: قرار الجزء الثالث من «ريفو» في يد شركة الإنتاج

حقق مسلسل «ريفو» نجاحًا كبيرًا، خلال الأيام القليلة الماضية، في أثناء عرض الجزء الثاني من العمل عبر منصة «Watch it»، وبدأ الجميع يتساءل عن وجود جزء ثالث أم لا.

حسن أبوالروس: قرار الجزء الثالث في يد الشركة

وقال الفنان حسن أبو الروس، أحد أبطال مسلسل «ريفو»، لـ«الوطن»: «إحنا نتمنى ويشرفنا نعمل جزءًا ثالثًا، لكن الأمر في يد شركة الإنتاج، لكن حاليًا علينا الاحتفال بنجاح الجزء الثاني من المسلسل، وبشكر الجمهور على مشاهدته للعمل».

مسلسل «ريفو» تدور أحداثه حول سعى مريم لاكتشاف حقيقة علاقة والدها بفرقة ريڤو الموسيقية وهي إحدى الفريق الشهيرة بالتسعينات، وبمرور الوقت تكتشف مريم ما أخفاه والدها من أسرار.

أبطال مسلسل ريفو

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبرو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، مينا النجار، حسام حسني.