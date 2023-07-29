أبطال مسلسل «ريفو» مفأجاة حفل كايروكي في التجمع الخامس

حرص أبطال مسلسل «ريفو» على حضور حفلة كايروكي، المقامة حاليا بمركز المنارة في منطقة التجمع الخامس، وسط ترحيب كبير من الجمهور، الذي ظل يهتف «ريفو».

ووزع المنظمون بحفلة كايروكي، المقامة بمركز المنارة في منطقة التجمع الخامس، على توزيع زجاجات مياة معدنية على الجمهور، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتعتبر حفلة كايروكي اليوم، هي الثانية بنفس «الويك إند»، بعد إحياء حفل يوم الخميس الماضي، كامل العدد.

أغاني حفل كايروكي

وشهد حفل كايروكي يوم الخميس الماضي، غناءهم لأول مرة ألبوم الجديد «روما»، بالاضافة إلى أغنياتهم القديمة، وأغنيات مسلسل «ريفو»، وباقة متنوعة من أغنياتهم المحببة للجمهور، ومن المتوقع أن يشهد حفل كايروكي اليوم، العديد من المفاجآت الخاصة للجمهور.

بينما شهد حفل الخميس، حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، مع تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية؛ إذ تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل «لايڤ»، الحضور «أونلاين» في أي مكان يتواجد به، بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا، لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح، والجمهور الذي يحضر الحفل «لايڤ».