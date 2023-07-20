سارة عبدالرحمن بعد تلقيها التهاني بسبب مشهد خطوبة: أنا محظوظة بمسلسل ريفو

وجهت الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، التحية لصناع مسلسل ريفو ولكل القائمين على هذا العمل الفني، والذي عرض على منصة watch it الإلكترونية، وحقق تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، والذي تم عرضه على مدار جزأين.

وقالت سارة عبدالرحمن، إنه من شدة الإتقان والإبداع في مسلسل ريفو، والذي عرض الجزء الثاني منه قبل نهاية شهر يونيو الماضي، من خلال طرح حلقتين على التوالي يوم الأربعاء من كل أسبوع بمنصة watch it، تلقيت العديد من التهاني بسبب خطبتي، بالرغم من أنه مشهد تمثيلي في مسلسل ريفو.

خطوبة سارة عبدالرحمن

وكتبت سارة عبدالرحمن، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام بقولها: «شكرًا لكل من هنأني بسبب خطوبتي، ولكن يا جماعة دي مش خطوبتي دي خطوبة ياسمين رحمي وأدهم السلكاوي من مسلسل ريڤو، شكرًا لكل صناع العمل على الاتقان والحرفية الشديدة والإبداع، محظوظة لأني جزء من عائلة ريڤو».

أبطال مسلسل ريفو

مسلسل ريفو بطولة أمير عيد، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، ركين سعد، صدقي صخر، عمرو جمال، يوسف حشيش، مريم بدوي، مينا النجار، هشام الشاذلي، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.