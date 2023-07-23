سارة عبد الرحمن: كواليس مسلسل «ريفو 2» كانت مرحة للغاية.. ودنيا سمير أهم ممثلة

أعربت سارة عبد الرحمن، عن سعادتها بنجاح الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»، الذي انتهى عرضه منذ أيام على منصة «WATCH IT»، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

سارة عبد الرحمن ومسلسل ريفو

وقالت سارة عبد الرحمن خلال لقائها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المعروض عبر قناة «CBC»، أنها هي وأمير عيد كانوا لا يعرفون بعضهم قبل عرض مسلسل «ريفو»، لكنها أشارت أنها في الوقت الحالي صديقة مقربة من أمير وباقي المممثلين.

وأكدت الفنانة أن كواليس المسلسل كانت مرحة للغاية، وكانت كلها موسيقى ومرح وفرح، خاصة أن كل الموجودين في العمل يجيدون الغناء ويحبون الموسيقى.

ولفتت سارة عبد الرحمن إلى أن شخصية أمير عيد في المسلسل قريبة منه للغاية، ولائقة عليه، منوهة إلى أن له تجربة من قبل في التمثيل، لكنه ذاع صيته من خلال «ريفو».

سارة عبد الرحمن ودنيا سمير غانم

وتحدثت أيضا سارة عبد الرحمن عن علاقتها بدنيا سمير غانم، مؤكدة أنها من أهم الممثلات في مصر، و«ملاك صغير»، متابعة: «دنيا مشجعة وعوزاني دايما منورة وبتحب وعينيها حلوة، وطول ما هي قاعدة دائما مشجعة».