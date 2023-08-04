علاء مرسي: ماجد الكدواني سبب مشاهدتي لمسلسل «ريفو»

أبدى الفنان علاء مرسي إعجابه الشديد بمسلسل «ريفو»، الذي عرض مؤخرًا، عبر منصة «watchit»، وحقق نجاحاً كبيراً وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً.

علاء مرسي يشيد بمسلسل «ريفو»

وقال علاء مرسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان ماجد الكداوني هو من نصحه بمشاهدة مسلسل «ريفو»، وبعدما شاهده أعجب به بشدة، إذ شاهد جميع حلقاته، وكان ينتظر طرح الحلقات الجديدة، موضحاً أن جميع الأبطال قدموا عملاً فنياً مختلفاً ورائعاً، وكانوا صادقين في نقل مشاعرهم للجمهور.

أبطال مسلسل «ريفو»

ويشارك في بطولة مسلسل «ريفو» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، ملك الحسيني، تامر هاشم، صدقي صخر، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، حسام حسني، وغيرهم.

يذكر أن علاء مرسي يحقق نجاحاً خلال الأيام الحالية، من خلال مشاركته في فيلم «مرعي البريمو»، الذي طرح منذ يومين بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، وغيرهم.