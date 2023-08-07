فيلم «Barbie» يكسر حاجز المليار دولار في شباك التذاكر

نجح فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جروينج رسميا في كسر حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وذلك بعد أسبوعين من العرض في السينمات حول العالم، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن إلى مليار و31 مليون دولار ليصبح ثاني فيلم يكسر حاجز المليار دولار في عام 2023 بعد فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie»، وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

وحقق فيلم «Barbie» رقمًا قياسيًا جديدًا للمخرجة جرينا جروينج، بعد ما حقق افتتاحية بلغت 155 مليون دولار، والتي تعتبر أعلى افتتاحية لفيلم من إخراج نسائي بعد ما تغلب فيلمها على فيلم «Captain Marvel» الذي شاركت في إخراجه آنا بودن مع ريان فليك وحقق 153 مليون دولار، عام 2019 وفيلم «Wonder Woman» إخراج باتي جينكينز، وهو الفيلم صاحب الرقم القياسي لأعلى افتتاحية فيلم من إخراج سيدة بمبلغ 103 مليون دولار، في عام 2017.

«Barbie» يقترب من لقب الأعلى إيراد في 2023 على مستوى العالم

ونجح الفيلم الذي تشارك في بطولته النجمة مارجوت روبي في تحقيق 459.3 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 572 مليون دولار في السوق الخارجي ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ مليار و31 مليون دولار حتى الآن، ليأتي في المركز الثاني في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2023.