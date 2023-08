«Barbie» يقترب من المنافسة على لقب أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في 2023

نجح فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جروينج، خلال 14 يوما في دور العرض السينمائي حول العالم أن يصعد إلى المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2023، وذلك بعد وصلت إيرادات الفيلم خلال تلك الفترة لـ 835.6 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«Barbie» يقترب من المركز الثاني

وأصبح فيلم «Barbie» على مقربة من المركز الثاني بسبب الفارق الضئيل بين إيراداته وإيرادات فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» الذي يتواجد في المركز الثاني بـ 845.3 مليون دولار، حيث من المتواقع أن ينجح «Barbie» في إزاحته إلى المركز الثالث خلال الأيام المقبلة، ليبدأ التنافس بين فيلم جريتا جروينج وفيلم المركز الأول «The Super Mario Bros. Movie»، وهو الفيلم الوحيد في 2023 حتى الآن الذي تتجاوز إيراداته المليار دولار، محققا مليار و351 مليون دولار.

Barbie يتفوق على Mission Impossible 7 في شباك التذاكر

ونجح «Barbie» في الصعود في قائمة الأعلى إيرادا على مستوى العالم خلال 2023، بسرعة الصاروخ متفوقا على أفلام حققت إيرادات ضخمة وقت عرضها منها «Fast X» و«Spider-Man: Across the Spider-Verse» بالإضافة إلى «The Little Mermaid» و«Ant-Man and the Wasp: Quantumania»، وفيلم «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» بطولة النجم توم كروز الذي جاء في المركز الثامن بالقائمة.