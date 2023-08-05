«Barbie» يتصدر شباك التذاكر العالمي للأسبوع الثاني.. 835 مليون دولار إيرادات

للأسبوع الثاني على التوالي يتصدر فيلم «Barbie» قائمة الإيرادات في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، محققًا 147 مليون دولار، وهي أقل من الإيرادات التي حققها الفيلم في أسبوعه الأول وبلغت 258 مليون دولار، ووصل إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم 406 ملايين دولار، بينما حقق في السوق الخارجي 429 مليون دولار، ليرتفع الإجمالي لـ835 مليون دولار.

وجاء فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان في المركز الثاني في شباك التذاكر الأمريكي، محققا 72 مليون دولار، ليصل الإجمالي المحلي لـ199.8 مليون دولار، بينما وصلت الإيرادات الكلية للفيلم على مستوى العالم لـ430.8 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«Haunted Mansion» يحقق 33 مليون دولار في أسبوعه الأول.. وتوم كروز يتراجع إلى المركز الخامس في شباك التذاكر

واحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات الأسبوعية فيلم الرعب الكوميدي «Haunted Mansion» إخراج جاستن سيمين، محققا 33 مليون دولار في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، وهو الفيلم الذي يجكمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أوين ويلسون، تيفاني هاديش، جاريد ليتو، داني ديفيتو، وجيمي لي كرتيس.

وتراجع فيلم السيرة الذاتية «Sound of Freedom» إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات الأسبوعية بـ 19.8 مليون دولار، أما المركز الخامس كان من نصيب النجم توم كروز وفيلمه «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» الذي حقق 16 مليون دولار في أسبوعه الرابع بالسينمات، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة على مستوى العالم لـ 453.8 مليون دولار.