خريطة تخفيف الأحمال في الغردقة اليوم.. اعرف المواعيد

كشفت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، خريطة تخفيف الأحمال في عدة مناطق بالغردقة، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية اليوم، وذلك حسب الخطة الموضوعة لتوزيع الأحمال، بالتنسيق بين شركة الكهرباء ومحافظة البحر الأحمر.

وأشار بيان محافظة البحر الأحمر، إلى أنه حسب خطة تخفيف الأحمال الموضوعة، فإن المناطق التي ستتأثر اليوم، هي تقسيم الاستاد، هضبة الوفاء، الشهر العقاري القديم بمدينة الغردقة.

خريطة تخفيف الأحمال في الغردقة

وأكد بيان محافظة البحر الأحمر، أن تخفيف الأحمال سيبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً، وذلك عقب الانتهاء من عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية

وأشار مسؤلو شركة الكهرباء البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، إلى أنّ تخفيف الأحمال في عدة مناطق بالغردقة اليوم، يرجع إلى عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك حسب جدول الصيانة الأسبوعية بالتنسيق مع أجهزة مدينة الغردقة.