رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خريطة تخفيف الأحمال في الغردقة اليوم.. اعرف المواعيد

كتب:

شاذلى عبدالراضي
09:33 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
تخفيف الأحمال بالغردقة

تخفيف الأحمال بالغردقة

كشفت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، خريطة تخفيف الأحمال في عدة مناطق بالغردقة، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية اليوم، وذلك حسب الخطة الموضوعة لتوزيع الأحمال، بالتنسيق بين شركة الكهرباء ومحافظة البحر الأحمر. 

وأشار بيان محافظة البحر الأحمر، إلى أنه حسب خطة تخفيف الأحمال الموضوعة، فإن المناطق التي ستتأثر اليوم، هي تقسيم الاستاد، هضبة الوفاء، الشهر العقاري القديم بمدينة الغردقة

خريطة تخفيف الأحمال في الغردقة

وأكد بيان محافظة البحر الأحمر، أن تخفيف الأحمال سيبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً، وذلك عقب الانتهاء من عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية

وأشار مسؤلو شركة الكهرباء البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، إلى أنّ  تخفيف الأحمال في عدة مناطق بالغردقة اليوم، يرجع إلى عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك حسب جدول الصيانة الأسبوعية بالتنسيق مع أجهزة مدينة الغردقة.

اقرأ المزيد:

انتعاش سياحة الغوص في الغردقة.. سفن ساحرة وكائنات نادرة (صور)

فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السياح على متن 161 رحلة طيران اليوم

تخصيص 75 مليون لإحلال وتجديد محطة اليسر في الغردقة

بعد إجراء 82 عملية كبرى.. إنهاء قوائم الانتظار بمستشفى الغردقة العام خلال أسبوع
بقلم شاذلى عبدالراضي