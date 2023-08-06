فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السياح على متن 161 رحلة طيران اليوم

تستقبل فنادق الغردقة ومرسى علم، اليوم الأحد، حوالي 32 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة قادمين على متن 161 رحلة طيران، بحسب جداول تشغيل الرحلات المعلنة بالمطار، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل اليوم الأحد، حوالي 32 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة على متن 161 رحلة طيران سياحية.

ولفت إلى أن مطار الغردقة يستقبل اليوم 141 رحلة طيران تقل حوالي 28 ألف سائح أجنبي، ويستقبل مطار مرسى علم 21 رحلة طيران تقل حوالي 4 آلاف سائح من حوالي 8 جنسيات أوروبية، مؤكدا أن الرحلات من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك هي الأكثر وصولا إلى مطاري الغردقة ومرسى علم.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة ومرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق الغردقة ومرسى علم لتكسر حاجز 90%، وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية ورواد السياحة العربية، مؤكدا أن السياحة تشهد انتعاشة في الصيف الحالي.