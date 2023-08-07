أسعار العملات الیوم الاثنین 6-8-2023 في البنوك

استقرار كبير شهدته أسعار العملات اليوم الاثنين 7-8-2023 في جميع البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، خاصة مع بداية التعاملات الصباحية في ثاني أيام العمل، على رأسها الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتنشر «الوطن» أسعار العملات اليوم الاثنين في البنوك، بحسب ما كشفته البنوك على مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

- سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، سجل 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

- سعر الدولار اليوم في بنك مصر، سجل 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، سجل 33.98 جنيه للبيع، و33.80 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في بنك مصرـ سجل 33.98 جنيه للبيع، و33.80 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

- سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، بلغ 39.36 جنيه للبيع، و39.14 جنيه للشراء.

- سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر، سجل 39.36 جنيه للبيع، و39.14 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

- سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري، سجل 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر، سجل 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، بلغ 100.38 جنيه للبيع، و99.36 جنيه للشراء.

- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، سجل 100.38 جنيه للبيع، و100.039 جنيه للشراء.