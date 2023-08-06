أسعار العملات اليوم الأحد 6-8-2023 في البنوك المصرية

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار العملات اليوم الأحد 6-8-2023 في جميع البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتوضح «الوطن» أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك، حسب ما كشفته البنوك بمواقعها الرسمية على الإنترنت في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 34.06 جنيه للبيع، و33.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم بنهاية في بنك مصر: 34.06 جنيه للبيع، و33.62 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري: 39.46 جنيه للبيع، و39.02 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر: 39.46 جنيه للبيع، و39.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر: 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 100.41 جنيه للبيع، و99.37 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر: 100.41 جنيه للبيع، و100.05 جنيه للشراء.