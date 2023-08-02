أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنوك، حيث تراجعت أسعار بعض العملات بعد أن سجلت استقرارا لفترة طويلة.

وتستعرض السطور التالية أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنوك، والتي جاءت كما يلي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

- يبلغ سعر الدولار اليوم الاربعاء داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يسجل 30.85 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر 8.20 جنيه شراءً و8.23 جنيه بيعا.

- وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- وعن سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري فيبلغ 33.85 جنيه للشراء و34.00 جنيه للبيع.

- فيما يسجل اليورو في بنك الإسكندرية 34.10 جنيه بالنسبة للبيع و33.88 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 39.25 جنيه للشراء و39.50 جنيه للبيع.

- سجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 39.38 جنيه شراء و39.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

- ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 8.38 جنيه بالنسبة للشراء و8.40 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك 8.28 جنيه للبيع و8.44 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 100.06 جنيه للشراء، و100.35 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 100.26 جنيه شراء أما سعر البيع فوصل إلى 100.70 جنيه.