دعم شركة «مياه سوهاج» بمعدات تطهير جديدة بتكلفة 35 مليون جنيه

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب للشركة، شراء 6 أجهزة كباش مجهزة بقيمة 31.9 مليون جنيه، و3 أجهزة نافوري صغير بقيمة 3.3 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة في قيام الشركة بمهامها في التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وتحقيق رضا المواطنين.

مهام الأجهزة الحديثة بشركة «مياه سوهاج»

وذكر المهندس السيد عبد اللطيف، رئيس قطاع التأمين الفني، أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات، منها تطهير مطابق الصرف الصحي وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية، مشيرا إلى توزيعها على أفرع الصرف الصحي في مراكز سوهاج والمنشأة وساقلتة وطهطا وجرجا ودار السلام.

وأوضح، أن النافوري الصغير يقوم بأعمال تطهير لخطوط وشبكات انحدار الصرف الصحي، وأنه تم توزيعها على أفرع صرف صحي المراغة وجهينة وطما.

نتيجة مسابقة توظيف شركة مياه الشرب

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أعلنت عن نتيجة مسابقة التوظيف بها للمتقدمين والتظلمات، موضحة أنها ستحدد قريبا موعد المقابلة الشخصية.