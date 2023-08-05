«مياه سوهاج» تبدأ العمل «أونلاين» غدا لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العمل غدا الأحد 6 أغسطس، بنظام «الأونلاين»، وذلك بحسب تصريحات المهندس محمد عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأعمال

وقال «عبدالغفار» إن كل قطاع بالشركة قوم بتشكيل غرفة عمليات داخل مقر واحد فقط لمتابعة كافة الأعمال مع العاملين الذين يقومون بأعمالهم «أونلاين»، مع غلق مصادر الكهرباء والاعتماد على الإضاءة الطبيعية، كما يتم غلق كافة المقرات الإدارية بجميع الفروع يومي السبت والأحد، ويقوم رئيس الفرع ومعاونوه بالعمل من داخل المحطات السطحية.

مواعيد عمل مراكز خدمة العملاء

وأضاف رئيس «مياه سوهاج»، أن بعض إدارات الشركة ومنها محطات مياه الشرب والصرف الصحي والخط الساخن 125 والورش والتأمين الفني والحملات الميكانيكية وأفراد الأمن والمحصلين وجميع ممثلي الشئون التجارية يعملون طوال أيام الأسبوع، كما أن مراكز خدمة العملاء تعمل غدا الأحد بكامل طاقتها.

ترشيد استهلاك الطاقة

وأشار المهندس أشرف علي عبد الرحمن، مستشار الشركة لشئون الدعم الفني، أنه تم إطلاق حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تتمثل في الاقتصاد في الإضاءة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية أوقات النهار واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة داخل المباني الإدارية، وضبط درجة حرارة أجهزة التكييف عند درجة حرارة 25 درجة مئوية، مع عدم تشغيل اللوحات التعريفية للمحطات والمباني الإدارية.

كما تتضمن إجراءات ترشيد الكهرباء عدم ترك أي لمبات أو أجهزة كهربائية بعد انتهاء العمل، وتطبيق تعليمات التشغيل الأمثل لوحدات الرفع، والاقتصاد في تشغيل وحدات الغسيل، ومراعاة تطبيق خطط وبرامج الصيانة المختلفة، والتأكد من عمل لوحات تحسين معامل القدرة بجميع المحطات لترشيد الطاقة بعنابر التشغيل المختلفة، مع تشكيل لجان للمرور على جميع مواقع الشركة للتأكد من تطبيق جميع تعليمات ترشيد الطاقة.