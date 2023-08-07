حبس طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

أمرت جهات التحقيق بالفيوم، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بافتعال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، بإحدى القرى بالفيوم، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، بالإضافة لعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لمعرفة تعاطيهما المواد المخدرة أو من عدمه.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن الادعاء بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة والتعدي على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بإحدى القرى بالفيوم.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

ووفقا للتحريات الأمنية التي بينت التفاصيل أن الواقعة تعود لـ 3 في الشهر الجارى حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم بحدوث مشاجرة، وتم ضبط طرفيها، وهما طرف أول عامل مصاب بجرح قطعي، طرف ثان عامل وبحوزته سلاح أبيض سكين، وتبين قيام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالسب والضرب وإحداث ما به من إصابات مستخدمًا السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.