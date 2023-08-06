حبس شخصين بتهمة الإتجار بمخدر الحشيش في الشرقية

أمرت جهات التحقيقات في الشرقية، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار بالمخدرات وتم ضبطهما بحيازتهما 500 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 50 كيلو جراما بالشرقية، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة، لمعرفة السجل الإجرامي للمتهمين، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي على مواد مخدرة من المدرجة بالجدول الأول أم لا.

حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 50 كيلو جراما.

عقوبة الإتجار في المخدرات

وقال المحامي أيمن علي، الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إنّ المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.