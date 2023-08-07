«Oppenheimer» يتقدم في شباك التذاكر الأمريكي.. و«Meg 2» يتراجع للمركز الرابع

نجح فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان في الصعود إلى المركز الثاني في شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، محققًا إيرادات يومية بلغت 9 ملايين دولار، لترتفع الإيرادات المحلية لـ228 مليون دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات حول العالم لـ 552.9 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

بينما حافظ فيلم «Barbie» على تواجده في المركز الأول في شباك التذاكر، محققا إيرادات يومية بلغت 16 مليون دولار بينما تجاوزت الإيرادات الإجمالية حاجز المليار دولار بـ31 مليون دولار، وجاء في المركز الثالث فيلم «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» الذي حقق 8.3 مليون دولار، بإجمالي إيرادات 51.5 مليون دولار.

فيلم «Meg 2: The Trench» يتراجع إلى المركز الرابع

وتراجع فيلم «Meg 2: The Trench» إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات، وذلك في يومه الثالث بالسينمات محققا 7.8 مليون دولار، وارتفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 142 مليون دولار، وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «Haunted Mansion» الذي لم يحقق سوى 2.6 مليون دولار.