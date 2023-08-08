«رياضة» الإسكندرية تشارك في امتحانات محو الأمية ضمن مشروع «المصريون يتعلمون»

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تشارك المواطنين في مختلف المجالات والأنشطة، ومن أهم المبادرات التي تقوم بها المديرية، هو المشاركة في إجراء امتحانات محو الأمية للمواطنين، وقد تم من خلال «الإدارة العامة للشباب» أولى فعاليات المشروع القومي «المصريون يتعلمون» لمحو الأمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

فصول محو الأمية

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع القومي «المصريون يتعلمون» يهدف إلى تقديم الوعي الثقافي للمواطنين، وأهمية تعلمهم القراءة والكتابة والبدء في الانضمام لفصول محو الأمية، حيث يمكن للمواطن استكمال مراحل التعليم مهما بلغ العمر، لأهمية القراءة والكتابة للإنسان، ولذلك تسعى رياضة الإسكندرية، إلى افتتاح فصول محو أمية في معظم مراكز الشباب، حتى ينضم إليها أكبر عدد ممكن ممن لم تسمح لهم ظروفهم بتلقي التعليم بشكل طبيعي.

امتحان لمحو الأمية بالعامرية

وأشارت الشريف، إلى أنه تم عقد امتحان للفصول التنشيطية لشهر يوليو 2023 أمس الإثنين 2023/8/7، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك في الفصول الواقعة بنطاق إدارة فرع شباب العامرية وتم عمل الامتحان بمدرسة حسين بن علي، التابعة لإدارة العامرية التعليمية، تحت رعاية الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.