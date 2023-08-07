الأرصاد السعودية تعلن ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الأمطار

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودية، صباح اليوم، في تقريره اليومي لحالة الطقس، ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء عدة من منطقتي الشرقية والرياض مع وجود فرصة لهطول الأمطار الغزيرة الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تصل إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أنّ درجات الحرارة مرتبطة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على أجزاء متفرقة من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الذي يربط بين جدة و جازان

الأرصاد السعودية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

وحذّر تقرير الأرصاد السعودية، المواطنين من درجات الحرارة الشديدة التي قد يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، كما أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة قد تتراوح ما بين 12-30 كيلومترا/ساعة على الجزء الشمالي، الأوسط، تتراوح ما بين 28-48 كيلومترا/ساعة على الجزء الجنوبي للبلاد.

أما بالنسبة لارتفاع الموج فقد يرتفع بمقدار نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وعلى الجزء الجنوبي ما بين متر ونصف إلى مترين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلنت الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأثنين، 7 أغسطس 2023، والذي يوافق 20 من محرم 1445 هـ، وهي كالتالي:

درجات الحرارة في السعودية اليوم

جدة 40°

الرياض 44°

الاحساء 47°

الطائف 32°

المدينة المنورة 42°

مكة 42°

تبوك 39°

الدمام 45°

أبها 29°

حفر الباطن 44°

القريات 40°

الشفا 44°

جازان 36°

القصيم 44°

الباحة 28°