البيت الأبيض يشكر السعودية على استضافتها 40 دولة لبحث أزمة روسيا وأوكرانيا

شكر البيت الأبيض، المملكة العربية السعودية، على استضافتها 40 دولة للتشاور بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت نهاية فبراير 2022.

اجتماع لمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال «البيت الأبيض»، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأحد، إن «مشاورات جدة حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل، وفرصة لمناقشة كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا».

روسيا تهاجم أوكرانيا

ولم يتم دعوة روسيا لهذا الاجتماع، لكنها تتابعه عن كثب، وأصدرت بيانا تهاجم فيه خطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المعروف بـ«خطة السلام» لأنها غير جادة وغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وعلى الرغم من ذلك فإن القوى الغربية مستمرة في دعمها.