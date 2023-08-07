«جامعة كفر الشيخ» تنظم ندوة للتوعية بخطورة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات

نظمت جامعة كفر الشيخ، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددًا من الفاعليات، ومنها الدورات التدريبية للطلاب ليكونوا سفراء للجامعة في نشر الوعي داخل كليات الجامعة، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الحد من انتشار المخدرات والتعاطي

وأكد الدكتور عبد الرزاق دسوقي رئيس، جامعة كفر الشيخ، في بيان اليوم، انطلاق رابع الدورات التدريبية التوعوية من كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، وقد تمحورت الدورة في أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان في مصر، ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهة المشكلة والمخدرات والفئات المجتمعية، وعوامل الخطورة والوقاية، ودور الوعي في مواجهة مشكلة المخدرات، وأثرها على استقرار المجتمع، إذ تعد أحد أشكال الحروب.

حلول وتوعية للطلاب من خطورة الإدمان

بينما أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، إلى أن الدورة تطرقت إلى التعرف على فئات المدمنيين، والمحفزات الخارجية سواء مجتمعية أو غير مجتمعية التي تعد سببًا في الإقبال على الإدمان، وتوضيح أنواع الإدمان والمخدرات، والمخاطر الصحية الناتجة عنها، وأشكالها المتنوعة المعروفة منها وكذلك الأنواع الجديدة المستحدثة ومخاطر كل نوع على الدم ومناعة الجسم والجهاز العصبي، وباقي الأعضاء، وفي نهاية الندوة تم مناقشة وسائل العلاج الممكنة وعن الانسحاب من الإدمان كأحد تلك الوسائل وطرق الوقاية، وإعطاء بعض النصائح لتجنب الإدمان.