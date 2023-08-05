مؤشرات تنسيق كليات الجامعات الأهلية 2023-2024.. توقعات بانخفاض محدود

أنهت الجامعات الأهلية بمختلف المحافظات، استعداداتها لتنسيق 2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكدت مصادر بالمجلس والوزارة، أن مؤشرات تنسيق كليات الجامعات الأهلية 2023-2024، تشير حتى الآن إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول، عن العام الماضي، بنسب بسيطة، نظراً لانخفاض شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023.

مؤشرات تنسيق كليات الجامعات الأهلية 2023-2024

أكدت المصادر أن مؤشرات تنسيق كليات الجامعات الأهلية 2023-2024، تشير إلى الانخفاض، موضحة أن الحدود الدنيا للتقدم سيجري الكشف عنها عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، خلال الأيام القليلة المقبلة، منوهة إلى أن موعد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة سيكون بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

الحدود الدنيا للتقديم للجامعات الأهلية العام الماضي

1- كلية طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%.

2- كلية الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%.

3- كلية العلاج الطبيعي: 356 درجة بنسبة 86.83%.

4- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%.

5- كلية التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%.

6- كلية الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%.

7- كلية العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%.

8- كلية الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%.

9- كلية الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%.

10- كلية الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%.

11- كلية التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%.

12- كلية الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%.

13- كلية التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%.

14- كلية الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%.

موعد تنسيق الجامعات الأهلية 2023

أكد الدكتور صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الجامعة أنهت استعداداتها للتنسيق، موضحاً أن تنسيق المرحلة الأولى سينطلق رسمياً بعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، منوهاً أن مجلس الأمناء قرر إهداء الطلاب الأوائل من الثانوية العامة 2023 منحاً دراسية شاملة كل التكاليف وكذلك أبناء الشهداء والمتفوقين دراسياً منحاً جزئية وفقاً لدرجات الثانوية العامة.

وأقر الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، المنح وتخفيضات المصروفات الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلاب المقبولين بالجامعة خلال العام الأول للدراسة، وتشمل منح أول 300 طالب من الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة منحة كاملة، لشعبة علمي علوم، الطالب الحاصل على أعلى من 92% يحصل على تخفيض 50%، ولشعبة علمي رياضة، الطالب الحاصل على أعلى من 90% يحصل على تخفيض 50%، ولشعبة أدبي الطالب الحاصل على أعلى من 85% يحصل على تخفيض 50%.

وأشار إلى أن الجامعة أقرت منح التفوق الرياضي في العام التالي، الطالب الحاصل علي ميدالية في المسابقات الدولية، يحصل علي خصم طبقا لما يلي: ميدالية ذهبية (100%)، فضية (50%)، برونزية (25%)، والطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات العربية والأفريقية، يحصل على خصم طبقا ميدالية ذهبية (50%)، فضية (25%)، برونزية (10%).