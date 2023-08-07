مصدر بـ«التعليم العالي»: لا مد لأعمال تنسيق المرحلة الأولى للجامعات حتى الآن

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق أن أعمال تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحا أن السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل هو آخر أيام وأعمال التسجيل، وحتى الآن لا توجد أي قرارات بمد فترة التسجيل بها، وأن اللجنة العليا للتنسيق هي المنوطة في هذا الشأن بتحديد مواعيد بداية مراحل التنيسق ونهايتها.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2023 ومايعادلها من شهادات بعمل 24 ساعة طوال أيام كل مرحلة، ويمكن للطلاب الدخول في أي وقت للإطلاع على كل التفاصيل الخاص بأعمال التنسيق.

تنسيق الجامعات 2023

وناشد المشرف على التنسيق طلاب الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات ضرورة تجنب مروجي الإعلانات للمؤسسات التعليمية و الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة وتقوم بتقديم خدمات تعليمية غير مرخصة ومنح شهادات علمية مضروبة، موضحا أن الوزارة بتوجيهات من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي أتاحت كل بيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.