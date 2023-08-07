أحمد مجدي: العلاقة بين الفنان والمخرج تكاملية.. ويوجد 4 مدارس في التمثيل

تحدث الفنان أحمد مجدي، عن تفاصيل عمله على فيلمه الثاني «الغراب»، والذي سيتم تصويره في الإسكندرية في الوقت الراهن، وذلك على هامش ما شهدته مكتبة الإسكندرية من ماستر كلاس بعنوان «علاقة الممثل بالمخرج»، قدمه صانع الأفلام والممثل أحمد مجدي، بمشاركة مجموعة من صناع الأفلام والممثلين الشباب، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية.

وأكد الفنان أحمد مجدي أن العلاقة بين المخرج والممثل علاقة تكاملية يحتاج كل منهما للآخر لإنجاح العمل، موضحًا أن المخرجين مختلفين فيما بينهم، منهم المخرج الأدائي المشغول بالأداء والتمثيل، وآخر يهتم أكثر بالتقنيات، وأخيرًا المخرج الحرفي المنغمس في تجربته الفنية الذي يهتم بكل التفاصيل التي تنتج عمل يعيش لفترة طويلة، وهو النموذج الأقرب إلى قلبه رغم أن العمل معه مجهد مثل المخرج الراحل يوسف شاهين.

بداية أحمد مجدي

وتحدث «مجدي» عن بدايته الفنية، إذ نشأ وسط مجموعة من الفنانين أصدقاء والده المخرج مجدي أحمد علي، ومنذ ذلك الوقت علم أنه سيعمل في هذا المجال، وفي عام 2005 بدأ بصناعة أفلام قصيرة ثم انتقل إلى الأفلام الروائية الطويلة، وفي هذه المرحلة كان يعمل في التمثيل.

وأكد أن الممثل مهم مثل المخرج، رغم ما يردده البعض بأن الفيلم عبارة عن مخرج، لافتًا إلى أهمية الممثل في المسرح، والسيناريو الجيد في المسلسلات.

سمات الفنانين والمخرجين

وأوضح أن الفنانين والمخرجين لهم سمات مختلفة؛ حيث إن بعضهم لديه روح المحارب، وآخر محب للفن مثل الفنان الراحل نور الشريف، ومنهم ساحر يرغب في لعب شخصيات متنوعة مثل الفنان الراحل أحمد زكي، وهناك الملك القيادي، مشيرًا إلى أنه مهم بالنسبة للممثل والمخرج أن يعرف كل منهم الطرف الآخر يقع ضمن أي شخصية.

مدارس التمثيل

وأضاف «مجدي»، أن التمثيل في البداية لم يكن له مدارس محددة، فالجميع يجري تجارب ويرتجل، وذلك في فترة وجود شكسبير، واليوم يوجد 4 مدارس مختلفة، متابعًا أن الممثل هو من يحدد قبل دخوله هذا المجال إما أن يكون هدفه التمثيل أو أن يصبح نجمًا وهناك الممثل الفنان وهو نادر الوجود.