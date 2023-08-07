إنشاء سوق نموذجية في قرية دشلوط بأسيوط بتكلفة 11 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ سوق دشلوط النموذجية بمركز ديروط، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

السوق النموذجية في أسيوط

وبدأ محافظ أسيوط جولته، بتفقد السوق النموذجية بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط على مساحة 2500 متر مريع بتكلفة 11 مليونا و858 ألف جنيه، وتفقد المبنى الإداري والمحلات داخل السوق، الذي تم نهو الأعمال به وفقًا لأحدث المواصفات تحت إشراف الهيئة العامة للابنية التعليمية، لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أهمية مشروعات الأسواق في توفير فرص العمل للشباب والمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم.

الأسواق الحضارية

وقال محافظ أسيوط إنه يجري تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناءً على البروتوكول الذي تم توقيعه مع الأبنية التعليمية للإشراف على تنفيذ 14 مشروعا، تم تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الإطفاء، إذ جرى استلام 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليونا و793 ألف جنيه، في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا، وجاري تشغيلها فعلياً لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين.

كما أوضح أن مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى حياة كريمة، تتضمن موقف سيارات قرية صنبو وقرية مسارة وعرب مطير وأولاد إلياس وبني عديات، فضلًا عن سوق قرية مسارة وسوق حضارية بدشلوط وسوق صغيرة بالمعابدة الشرقية وسوق بعرب مطير وسوق المطمر بالإضافة إلى نقطة إطفاء مسارة والدوير، ووحدة إطفاء بني مر ونقطة إطفاء الخوالد.

وأشار إلى أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة، بممارسة نشاطهم، فضلًا عن أن الأسواق ستساهم في تنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل، لافتا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في خلق فرص عمل مؤقتة في أثناء مراحل الإنشاء، وفرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.

متابعة العمل ميداني

ووجه محافظ أسيوط، رئيس مركز ديروط بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات والإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الأعمال الإنشائية للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات تواجه أعمال التنفيذ، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياتهم، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات.