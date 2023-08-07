تنفيذ 75% من مشروع محور منفلوط العلوي في أسيوط بتكلفة 4.7 مليار جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور منفلوط العلوي، والذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي «القاهرة- أسيوط»، بالطريق الزراعي، عابرًا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، وذلك بتكلفة 4 مليارات و793 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 75%.

معلومات عن المشروع

وبدأ المحافظ زيارته للمشروع بالاستماع للموقف التنفيذي ومراحل العمل الحالية بالمشروع التنموي، والذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي ويبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 مترا تقريبًا، وتكلفته التقديرية 4 مليارات و793 مليون جنيه.

متابعة سير العمل

وأعلن محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم لتذليل أي عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع الإنشاء، والخطوات التي تم تنفيذها في إجراءات نزع الملكية الخاصة بالأراضي بمنطقة تنفيذ المحور، حرصًا وحفاظًا على حقوق المزارعين والملاك، وصرف التعويض للأهالي.

وذكر المحافظ، أن الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل المناحي، حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر.