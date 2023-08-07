ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية في حي الجمالية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، يزاول نشاط غير مشروع في الاتجار بالألعاب النارية متخذا من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 35 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 1,5 مليون قطعة صاروخ مختلفة الأحجام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.