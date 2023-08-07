مصرع شخص سقط من دراجة نارية في الغردقة

لقي شخص مصرعه في مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من أعلى دراجة نارية وسط مدينة الغردقة، وتم إبلاغ مرفق إسعاف البحر الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتهاء التحقيقات.

نقل الجثة إلى المستشفى

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد سقوط شخص من أعلى دراجة نارية، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور شادي باسم.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب ميكروباص على طريق «رأس غارب- الزعفرانة»

وشهد طريق «رأس غارب- الزعفرانة»، شمال محافظة البحر الأحمر، في الساعات الماضية حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الزعفرانة- رأس غارب»، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 14 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وصُرّح بخروجهم بعد تحسن حالتهم.