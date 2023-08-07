«الداخلية» تكشف ملابسات إنهاء حياة مزارع على يد شقيقه في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم امبو بمديرية أمن أسوان، من أحد المستشفيات، باستقبال جثة مزارع - مقيم بدائرة المركز وبها عيار ناري.

وبالفحص وسؤال والد المجني عليه، قرر بأنّ شقيق المجني عليه له معلومات جنائية - مقيم بذات العنوان، أطلق عيارا ناريا تجاه المجني عليه من بندقية آلية كانت بحوزته، فأحدث إصابته المشار إليها التي أودت بحياته أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الوقعة، وهي بندقية آلية، و10 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.