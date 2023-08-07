بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 4 أشخاص، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق«مصر- الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي

وورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين، على الطريق الصحراوي بالكليو 107 في اتجاه القاهرة، بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وتبين إصابة كل من وليد سعد إبراهيم، 28 سنة، وكريم مدحت حيدر، 19 سنة، وعبدالمنعم على أحمد، 20 سنة، وأحمد سعيد جابر، 19 سنة، وجميعهم مقيمون في محافظة الجيزة، ومصابون بجروح وكدمات.

ونُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.