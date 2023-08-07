«جولد بيليون»: ارتفاع الدولار يضغط على أسعار الذهب في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في مستهل تعاملات الأسبوع، مع اكتساب الدولار الأمريكي بعض القوة في التحضير لتقرير التضخم هذا الأسبوع.

وبحيب تقرير مؤسسة «جولد بيليون»، ابتعدت أسعار الذهب عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، مما تسبب في تراجع عائدات السندات عن أعلى مستوياتها الأخيرة.

انخفاض أسعار الذهب الفورية

وانخفضت أسعار الذهب الفورية مع بداية تداولات الأسبوع بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند مستوى 1934 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.4% مبتعدة عن أدنى مستوى سجلته منذ 3 أسابيع عند 1925 دولار للأونصة.

وساهم تراجع أعداد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو في ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية، ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1940 دولار للأونصة، ولكن اليوم تعود الأسعار إلى التراجع لتتداول في منطقة حرجة قبل صدور تقرير التضخم يوم الخميس المقبل، بحسب «جولد بيليون».

تقرير الوظائف الحكومي للقطاع غير الزراعي

وذكرت المؤسسة، أن تقرير الوظائف الحكومي للقطاع غير الزراعي عن شهر يوليو شهد تسجيل 187 ألف وظيفة، بأقل من التوقعات بقيمة 205 آلاف، وتم تعديل القراءة السابقة بشكل سلبي إلى 185 ألف وظيفة بعد أن كانت 209 آلاف وظيفة.

أيضاً استمرت الأجور في الارتفاع بمعدل ثابت حيث ارتفع مؤشر متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.4٪ دون تغير عن قراءة يونيو، الأمر الذي يدل على تماسك قطاع العمالة الأمريكي بشكل كبير بالرغم من تراجع أعداد الوظائف الجديدة.

وتراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 3.5٪ من 3.6٪ في يونيو، وهو أدنى مستويات للبطالة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عامًا.

أسعار الذهب في مصر

وشهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا طفيفا مع بداية جلسة اليوم، في ظل ضعف الطلب المحلي وزيادة المعروض، بينما أثبت سعر الذهب المحلي في أكثر من مناسبة عدم تأثره بتقلبات سعر الأونصة العالمي مما يزيد من استقرار السعر، وفق تحليل جولد بيليون.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2150 جنيها للجرام، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2155 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17200 جنيه.

وتشهد الأسواق المحلية حالة من ضعف الطلب على الذهب بسبب تراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، في الوقت الذي يتزايد المعروض من الذهب في السوق منذ بداية مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.