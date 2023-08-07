استقرار سعر الذهب اليوم الاثنين 7-8-2023 في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 7-8- 2023 في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2156 جنيها دون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الإثنين7-8- 2023، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية إذ سجل نحو 2464 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2259 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2156 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 1848 جنيها دون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة دون مصنعية إذ سجل نحو 1437 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 7-8- 2023، استقراراً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17248 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76630 جنيها.