الغرفة التجارية: مشتريات المصريين من الذهب تخطت الـ40 طنا خلال 8 أشهر

قال ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن المواطنين في مصر اشتروا كميات كبرى من الذهب تخطت الـ40 طنا من سبائك ومشغولات ذهبية وجنيهات ذهب منذ بداية العام وحتى الشهر الجاري، مشيرا إلى أن تلك الكمية زادت عن الكمية المباعه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي لم تتخط الـ30 طن فقط.

الاحتياطي من الذهب المصري وصل حاليا إلى 7.97 مليار دولار

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاحتياطي من الذهب المصري وصل حاليا إلى 7.97 مليار دولار منذ نهاية يوليو الماضي وبلغ 125 طنا، بعدما كان 75 طنا حتى قبيل منتصف العام الجاري، موضحا أن مصر لديها خطة من أجل رفع احتياطي مصر من الذهب لـ200 طن، الأمر الذي سيعطي قوة دافعه للاقتصاد المصري.

وأثنى عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، على مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب والتي استفاد منها المصريين والأجانب حتى دخل بموجبها 600 كيلو من الذهب، حيث أن تلك المبادرة كان لها عظيم الأثر على السوق، ما حجم القفزات السعرية في السوق بالنسبة للذهب.

مصر بها الكثير من مناجم الذهب

وأوضح أن مصر بها الكثير من مناطق التنقيب المتميزة والاستثنائية عن كل الدول، مثل المثلث الذهبي ومنطقتي حلايب وشلاتين، بخلاف وجود 7 مناجم أخرى واعدة كمنجم السكري للذهب.

وأكد أن سعر الذهب عيار 21 يتراوح ما بين 2150 و2160 جنيها للجرام بحسب اختلاف المناطق التي يباع فيها، مشيدا بمبادرة «زيرو جمارك على الذهب»، متمنيا أن تمتد لما بعد فترة انتهائها والمزمعة في شهر نوفمبر المقبل، لما سببته من استقرار كبير في أسعار الذهب محليا.