مصرع طفل في حادث سير بالشرقية

لقي طفل عمره 4 سنوات، مصرعه في حادث سير، بعد أن صدمته سيارة في قرية حوض نجيح بدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ههيا، تحت تصرف جهات التحقيقات، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم.

مصرع طفل صدمته سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا، يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا، باستقباله طفل يدعى «هيثم ا م»، يبلغ عمره سنوات، وتوفي إثر اصطدامه بسيارة مارة من الطريق بقريته حوض نجيح.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، واتخاذ الإجراء الأمني حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة، التي أمرت بجمع كافة التحريات حولها لاتخاذ الاجراء اللازم.

التحفظ على الجثمان بالمشرحة

تحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف جهات التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث.

وفي سياق آخر، شهدت قرية الأحمدية بنطاق مركز شرطة مشتول السوق، مصرع شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، إثر تعرضه للصعق بالكهرباء في منزله وتحرر المحضر القانوني عن ذلك.