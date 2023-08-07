تنفيذ 4845 زيارة ضمن حملة «طرق الأبواب» في البحيرة

يواصل المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، إذ استهدفت 12300 زيارة من السيدات والرجال والأطفال بقرى «عزب شبرا بمركز دمنهور، وديروط بمركز المحمودية، وبولين بمركز كفر الدوار، وبلقطر الشرقية بمركز أبو حمص» بإجمالي 4845 زيارة.

حملة طرق الأبواب في البحيرة

جاء ذلك بمشاركة رائدات المجلس القومي للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة بجلسات الدوار والواعظات والراهبات.

موعد حملة طرق الأبواب في البحيرة

يشار أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة» بدأت في 1 أغسطس الجاري وتستمر على مدار شهرين، على أن يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة.