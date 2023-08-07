 انخفاض أسعار الذهب عالميا.. كم يبلغ سعره في مصر حاليا؟

انخفضت أسعار الذهب عالميًا إلى ما دون 1940 دولارًا للأوقية، الاثنين الماضي، في مواجهة ضغوط متجددة حيث يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

أسباب انخفاض أسعار الذهب عالميا

ووفقا لما ذكره موقع «تريندينج إيكونومي»، فإنّ أسباب انخفاض أسعار الذهب عالميًا ترجع إلى تعرض المعدن الأصفر للضغط منذ منتصف شهر يوليو، إذ أثّرت مؤشرات المرونة الاقتصادية في الولايات المتحدة والرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية المقيدة لبعض الوقت على المعنويات.

وعلى المستوى المحلي، شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-8-2023، استقرارا ملحوظا، وسجل متوسط سعر الجرام 21 نحو 2155 جنيهًا للشراء و2150 جنيهًا للبيع دون مصنعية، وهو سعر الإغلاق نفسه في تداولات، أمس، حيث يعتبر الجرام 21 هو الأكثر تداولا بين المواطنين في المشغولات الذهبية.

سعر جرام الذھب فى مصر اليوم

سجل سعر جرام الذھب عیار 24 نحو 2463 جنيهًا للشراء و2456 جنيهًا للبيع، بينما وسجل سعر جرام الذھب عیار 21 نحو 2155 جنيها للشراء و2145 جنيها للبيع، وسجل سعر جرام الذھب عیار 18 نحو 1847 جنيها للشراء، و1843 جنيها للبيع، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17240 جنيها للبيع وهو نفس سعر الشراء تقريبا.