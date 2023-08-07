وفاة طفلة اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس في الطالبية

لقيت طفلة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من إحدى النوافذ بالطابق السادس، وجرى نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بالجيزة، يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط طفلة من الطابق السادس بشارع الخليفة بدائرة القسم، وانتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية والرائدان محمد عطيه وإسلام البندراري معاوني القسم، إلى مكان الواقعة.

تفاصيل سقوط الطفلة من النافذة

وتبين سقوط طفلة 4 سنوات من الطابق السادس، وبسؤال والدها 50 أفاد بأنه أثناء تواجده في العمل فوجئ باتصال من أحد جيرانه وإبلاغه بسقوط نجلته، وتبين أن الطفلة فتحت شباك الصالة وصعدت على أحد الكراسي للهو، اختل توازنها وسقطت مما أدى إلى وفاتها في الحال، وأنه يقوم بمفرده مع نجلته، تحرر محضر بالواقعة وأحاله الرائد محمد حبيب معاون القسم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.